500 كادر أمني بالمسجد الحرام

منهجية واضحة
وأكد وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة، محمد بن حسن باتي، أن جميع عمليات الأمن والسلامة بالمسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدار وفق منهجية واضحة؛ تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى، والحفاظ على سلامة وأمن قاصديها وموظفيها وممتلكاتها، ووقايتها من السرقة والاعتداء أو أية أضرار مادية ومعنوية.
أنظمة وتعليمات
وأوضح أن مهام الوكالة تتسم بالتنوع والشمولية، حيث يرافق أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات وتنظم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، من خلال تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة، وينظم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسَّر الحركة في جبل الصفا، إضافة إلى منع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام من أي عائق للحركة.
ولفت إلى وجود لجنة خاصة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بين الزوار والمصلين عند الخروج والدخول، تقوم بجولات مستمرة على مدار الساعة، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات، وتوعية زوار بيت الله الحرام.
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