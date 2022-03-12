4 معدات تقنية لمسح وتقييم شبكات طرق النقل

طبقات الرصف
وشملت المعدات التي دشنت معدة مسح الأضرار بالأسطح الأسفلتية، والتي تختص بقياس الأضرار بأسطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، إضافةً إلى معدة قياس معامل الوعورة العالمي IRI، التي تقيس مدى جودة الطريق بقياس معامل الوعورة العالمي بتقنية الليزر والتأكد من أنها ضمن حدود المواصفات، إلى جانب معدة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف بقياس قوة ارتداد الوزن الساقط (FWD)، التي تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين، وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف من خلال حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل، وأخيرًا جهاز قياس سماكات طبقات الرصف باستخدام تقنية الجيوريدار (GPR).
شبكات طرق
وسيتم استخدام هذه المعدات التقنية الجديدة في مسح وتقييم الطرق، وتنفيذ مستهدفات حملة «نحو طرق متميزة آمنة» في عامها الثاني، التي أطلقها الوزير صالح الجاسر، بهدف مسح وتقييم جميع شبكات طرق المملكة التي يتجاوز مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم، وذلك لما تملكه هذه المعدات من تقنيات حديثة تسهم في تطوير الطرق والارتقاء بها ورفع مؤشر جودتها، وخفض معدل الحوادث عليها، وفقًا لأرقى المعايير.
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