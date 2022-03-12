298 حديقة مهيأة بمكة

أنهت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال مرتاديها من سكان مكة المكرمة وزوارها، حيث نفذت وكالة التشغيل والصيانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل جميع أعمال تأهيل ونظافة وريّ المسطحات الخضراء في الحدائق العامة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة لأهالي مكة المكرمة وزوار ومعتمري بيت الله الحرام.

وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل، المهندس غازي عليوي، أن في مكة المكرمة 298 حديقة وملعبا وساحات وممرات مشاة ومسطحات خضراء ذات مساحات مختلفة، وهي منتشرة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية والقرى، ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها.

وأضاف أن الأعمال اشتملت على حملات تطهير وتعقيم للحدائق العامة ومواقع التنزه والترفيه، ونظافة وري المزروعات في متنزه الجعرانة، إضافةً إلى صيانة وري المزروعات، وتشكيل الشجيرات في شارع إبراهيم الجفالي، وشارع بن دهيش بالعزيزية، إلى جانب تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة، ووضعها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين.