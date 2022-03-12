298 حديقة مهيأة بمكة

وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل، المهندس غازي عليوي، أن في مكة المكرمة 298 حديقة وملعبا وساحات وممرات مشاة ومسطحات خضراء ذات مساحات مختلفة، وهي منتشرة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية والقرى، ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها.
وأضاف أن الأعمال اشتملت على حملات تطهير وتعقيم للحدائق العامة ومواقع التنزه والترفيه، ونظافة وري المزروعات في متنزه الجعرانة، إضافةً إلى صيانة وري المزروعات، وتشكيل الشجيرات في شارع إبراهيم الجفالي، وشارع بن دهيش بالعزيزية، إلى جانب تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة، ووضعها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين.
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