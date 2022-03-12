100 قائد صحي للتطوير المهني

احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج أولى دفعات برنامج «CPD Champions Certificate Program»، معلنة اجتياز 105 قادة تطوير مهني له بالتعاون مع المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME). وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام المتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن البرنامج يدعم الاحتياج الوطني في مجال التعليم الطبي، حيث تم إعداده وتصميمه وفقًا لمخرجات استطلاعات الرأي في القطاع الصحي، وبالشراكة الدولية مع المجلس الأمريكي المتخصص في مجال التعليم الطبي المستمر، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات القيادية الصحية في المملكة ودول الخليج، لقيادة دفة التطوير المهني، ودعم الممارسة المهنية بفكر حديث ينمي المعارف والمهارات، ويمارس التطبيقات العملية باستخدام أساليب متعددة في التعلم، تعزز مستقبل التحوّل الصحي، وتمكن الأفراد والجهات المقدمة للتطوير المهني المستمر من تحقيق تجربة مثالية مبنية على معايير الهيئة المعتمدة.



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