جدة تستعد لاستقبال زوار الإجازة

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لاستقبال إجازة الفصل الدراسي الثاني، من خلال تجهيز المرافق السياحية في المدينة كالحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثّفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة، كالحدائق والأماكن العامة، ويشمل ذلك الواجهة البحرية على الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة التي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأكدت رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق، والرقابة الميدانية الدائمة، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم.