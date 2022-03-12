مخطط العبير بلا طريق ولا صرف

قال عدد من المواطنين الذين تسلموا أراض في مخطط العبير الحكومي التابع لوزارة الإسكان بالمجاردة إن أبرز مشكلات المخطط سوء الطريق المؤدي إليه وعدم إيصال الكهرباء.

وعلمت «دوت الخليج» أن شركة الكهرباء أعدت دراسة شاملة للمخطط ومنها إعداد المخططات الإنشائية للتمديد الكهربائي، وتم احتساب التكلفة الإجمالية للتمديدات من ضمن الدراسة، وهي الآن لدى وزارة الاسكان لتوقيع الاتفاقية ودفع التكاليف للكهرباء.

طرق رئيسية

وطالب مواطنون البلدية باستكمال الطريق المؤدي للمخطط من الشارع العام في قضريمة، ويشتكون من غياب الصرف الصحي. وقال رئيس بلدية المجاردة أحمد العربي، إنه فيما يخص مخطط العبير وربطه بالطرق الرئيسية فإن البلدية قامت بفتح شارع رئيسي يربطه بطريق أحد وهو يعتبر محورًا رئيسي، وتم إنهاء المرحلة الأولى إلى نهاية المخطط غربًا، وسوف يتم سفلتت الشارع وفق الاعتمادات المالية في المراحل المقبلة.

وأضاف العربي أنه فيما يخص الإنارة فإنه تمت دراسة كاملة للطرق الرئيسية والفرعية لأعمال الإنارة وبانتظار الاعتمادات المالية للتنفيذ.

صرف صحي

وقال أحمد عمر الشهري، وعبدالعزيز الشهري وعبدالرحمن جابر صالح، وعلي موسى الربعي، إنهم استبشروا خيرًا بعد تسلم أراضيهم في المخطط الحكومي منذ أكثر من سنة، وبدأوا في البناء، ولكنهم تفاجئوا بعدم إيصال التيار الكهربائي، وأضافوا إن أبرز متطلبات المخطط استكمال الطريق المؤدي إليه من الشارع العام في قضريمة كما أن المخطط بحاجة إلى مشروع الصرف الصحي.

وكانت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان سلمت مخطط العبير بمحافظة المجاردة بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلته وتسوية وتصريف السيول، ويوفر المخطط 611 قطعة أرض سكنية على مساحة 759 ألف متر مربع.