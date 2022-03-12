19 مليونا لصيانة شوارع بمكة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين جديدين يتعلقان بمشاريع تطوير شبكات الطرق والإشراف عليها، وذلك ضمن خطتها التطويرية التي تسعى من خلالها إلى المحافظة على المرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن أعمال مبادرات الأمانة في مجال صيانة الشوارع بالمنطقة المركزية، والمناطق العشوائية بمكة المكرمة.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين أكثر من (19.000.000) ريال، وأبرمت مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة. واشتمل العقد الأول على مشروع عملية صيانة الشوارع بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، وبلغت قيمته (11.847.300) ريال ومدته ثلاث سنوات ميلادية، أما العقد الثاني فقد اشتمل على مشروع صيانة الطرق بالمناطق العشوائية بمكة المكرمة وبمبلغ إجمالي وقدره (7.498.000) ريال ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ استلام الموقع.