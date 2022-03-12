19 مليونا لصيانة شوارع بمكة

وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين أكثر من (19.000.000) ريال، وأبرمت مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة. واشتمل العقد الأول على مشروع عملية صيانة الشوارع بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، وبلغت قيمته (11.847.300) ريال ومدته ثلاث سنوات ميلادية، أما العقد الثاني فقد اشتمل على مشروع صيانة الطرق بالمناطق العشوائية بمكة المكرمة وبمبلغ إجمالي وقدره (7.498.000) ريال ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ استلام الموقع.
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