مركز صحي شواص مناوبا

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني بتشغيل مركز صحي شواص مركزاً مناوبًا، وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 10 شعبان 1443. وأوضحت صحة بيشة، أن المركز سيقدم خدماته العلاجية للحالات الباردة وتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمراجعين من الأحد إلى الخميس على مدار 24 ساعة. ويأتي القرار على إثر زيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لمحافظة بلقرن والذي زار ضمنها مركز شواص، وتقرر قبل عامين تقريبا إغلاق مركز شواص الصحي بناء على معايير خاصة بعمليات استحداث ودمج المراكز الصحية، وتم تحويل مراجعي مركز شواص لمركز صحي البشاير الذي يبعد عنهم مسافة 25كم؛ مما شكل عناءً تم تداركه وإعادة تثبيت المستوصف في شواص.
يذكر أن مركز صحي شواص يخدم ما يقارب 40 قرية وهجرة إضافة إلى البوادي.
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