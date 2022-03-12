الشورى يصوت على تقريرين سنويين ووفد يختتم زيارته لجازان

يصوت مجلس الشورى في جلسة العادية الـ29 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها، غدا، على عدد من القرارات التي توصلت إليها لجانه المتخصصة، كما يناقش عدداً من التقارير المدرجة على جدول الأعمال، التي تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراستها ووضعت توصياتها المناسبة.

تقرير المعارض والمؤتمرات

ومن بين الموضوعات التي سيصوت عليها المجلس ويتخذ بشأنها قراره خلال جلسته ما انتهت إليه لجنة التجارة والاستثمار من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/‏‏1442، وذلك بعد استماعه لرأي اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تقرير الأداء السنوي للهيئة أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

كما يستعرض المجلس تقريراً من اللجنة المالية والاقتصادية المتضمن وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة حيال التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/‏‏1442، حيث يصوت المجلس عقب ذلك على توصيات اللجنة ويتخذ قراره بشأنها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، كما أدرج المجلس للمناقشة العديد من الموضوعات لعدد من الجهات الحكومية.

وفد في جازان

من جانب آخر، اختتم وفد من الشورى زيارته إلى منطقة جازان، بالاطلاع على جهود هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، حيث التقى الوفد مدير عام الهيئة ظافر الفهاد بحضور محافظ الداير نايف بن لبده، ومحافظ فيفاء صالح القحطاني. واستعرض اللقاء الجهود التي تقوم بها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والخدمات المقدمة للمزارعين بالمحافظات الجبلية، ومنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، والاستماع لشرح مفصل عن زراعة البن بالمحافظات الجبلية، ومراحل إنتاجه.