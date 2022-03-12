بدءا من يوم غد الأحد.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة

وقالت الهيئة إن النظام تم تفعيله من أجل زيادة وتعزيز السلامة المرورية للمواطنين، بجانب التأكد من أن الاشتراطات الفنية الخاصة بالمركبات يتم تطبيقها بشكل فعال، مما يعمل على تنظيم المركبات العاملة في قطاع النقل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفير 276 حافلة، والتي تم توزيعها حسب الاحتياج على مدن ومناطق المملكة، كما وتتابع الهيئة تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف في المقام الأول إلى توفير العديد من الخيارات للمواطنين للتنقل داخل المملكة.
وتهدف الهيئة العامة للنقل إلى رفع نسبة خدمات النقل العام داخل المملكة إلى 15% بحلول عام 2030، مما سيقلل الزحام المروري بالمناطق المزدحمة، وبالتالي تقليل نسبة الانبعاث الكربوني بالمملكة.
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