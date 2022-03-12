إحباط تهريب 800 كيلوجرام من القات في جازان

صرَّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب 800 كيلوجرام من مادة القات المخدِّر بحوزة مواطن، وتم إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.



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