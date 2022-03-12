الشورى يناقش التقرير السنوي لتنمية الإيرادات غير النفطية

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ومن بين الموضوعات التي سيصوت عليها المجلس، ويتخذ بشأنها قراره خلال جلسته ما انتهت إليه لجنة التجارة والاستثمار من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد استماعه لرأي اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تقرير الأداء السنوي للهيئة أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
كما يستعرض المجلس تقريرا من اللجنة المالية والاقتصادية المتضمن وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، حيال التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441 / 1442هـ، حيث يصوت المجلس عقب ذلك على توصيات اللجنة ويتخذ قراره بشأنها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس تقريرا مقدما من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة وجمارك سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة، والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، كما أدرج المجلس للمناقشة موضوعات لعدد من الجهات الحكومية.
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