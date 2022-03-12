زرع 200 شجرة طلح في حرة الحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زرعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع رابطة سدر الجوف الخضراء بقيادة فريق الرابطة التطوعي في طبرجل 200 شتلة في حرة الحرة في شمال غرب المملكة، وذلك ضمن حملة «ننثرها لغد أخضر» في المحمية لزيادة الغطاء النباتي.

وجرى زراعة شجرة الطلح الذي تشتهر بها شمال المملكة بزراعة 200 شتلة، بمشاركة 14 متطوعا في الحملة.

وقدمت المحمية الملكية الشكر للرابطة والمتطوعين المشاركين فيها، حيث أثمر التعاون المشترك وتمكين العمل التطوعي من زراعة شتلات الطلح، بالإضافة إلى نثر 60 كجم من البذور في مطلع شهر فبراير هذا العام.

وتهدف حملة «ننثرها لغد أخضر» إلى تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر زيادة الغطاء النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في حملات زيادة الغطاء النباتي من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها، في خطوة من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى المشاركة بحملة «السعودية الخضراء».