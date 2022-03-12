شكرا لقرائتكم خبر 10 من بين 400 طفل مصابون بالتوحد في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسة سعودية حديثة أن 10 من أصل 400 طفل مصابون باضطراب طيف التوحد، تمحورت حول مدى انتشار طيف التوحد بين الأطفال من عمر سنتين إلى 4 سنوات في مدينة الرياض التي يبلغ سكانها نحو 7 ملايين نسمة حسب آخر الإحصائيات.

الدراسة نشرت قبل أيام في المجلة الآسيوية للطب النفسي، وهي من المجلات العلمية المرموقة ذات معامل تأثير عال 3.5، وأشرف على نشرها الدكتور فهد البشيري أستاذ واستشاري المخ والأعصاب لدى الأطفال.

ولفت رئيس فريق الدراسة البحثي استشاري الاضطرابات النمائية والسلوكية لدى الأطفال والمراهقين الدكتور تركي البطي، إلى أن التوحد يعرف كعجز مستمر في العلاقات الاجتماعية المتبادلة والتواصل والتفاعل الاجتماعي، مع وجود الأنماط المقيدة والمتكررة للسلوك أو الاهتمامات أو الأنشطة.

وأجريت الدراسة خلال 3 أشهر في 5 مستشفيات حكومية وخاصة، موزعة عشوائيا في مناطق الرياض المختلفة (شمال، جنوب، وسط، شرق وغرب).

كما حصلت الدراسة على موافقة مجلس المراجعة المؤسسية لكلية الطب بجامعة الملك سعود.

وكانت عينة البحث نحو 500 طفل جرى اختيارهم من خلال زيارتهم لعيادات الأطفال وطب الأسرة والمجتمع، أما المراجعة الدورية أوالتطعيم فقد عملت الدراسة على مرحلتين، الأولى المسح السريع والثانية التشخيص الدقيق، وأظهرت النتائج أن 10 من أصل 400 طفل أكملوا مراحل البحث مصابون باضطراب طيف التوحد.

وأوصى الفريق البحثي بالاهتمام بالكشف المبكر مع التركيز على توسيع رقعة البحث لتشمل مدنا أخرى من المملكة، مع استقطاب فئة مستهدفة أخرى خارج نطاق المستشفيات.

نتائج الدراسة الأساسية:







نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد هي 1 لكل 40 طفلا وهو ما يمثل 2.5%



أكثر في الذكور منه بين الإناث بنسبة 3:1



هذه النسبة مقاربة لنسب انتشار اضطراب طيف التوحد في دراسات أجريت في دول أخرى من العالم



أسماء الفريق البحثي: