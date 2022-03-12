مبادرة لتوعية طلاب الجامعات بفرص الالتحاق بالقطاع المالي

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وأوضح مدير إدارة المعايير والمؤهلات المهنية بالأكاديمية المالية بدر التويجري، أن إطلاق المبادرة جاء من دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، بهدف رفع الوعي لدى طلاب وطالبات التخصصات المالية بالجامعات للالتحاق بسوق العمل في القطاع المالي، حيث تم التعريف بأبرز الشهادات المهنية والجدارات الوظيفية في القطاعات الفرعية من القطاع المالي، التي تتمثل في قطاعات البنوك والتأمين والتمويل والأوراق المالية.
من جانبه بين الدكتور كدسة أن هذا اللقاء يأتي في ظل حرص كلية الاقتصاد والإدارة على تأهيل مخرجاتها لسوق العمل لمواكبة متطلباته من قبل خريجي الجامعات، مؤكدا أهمية الشراكة مع الأكاديمية المالية لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات على معرفة الفرص المستقبلية في القطاع المالي، إضافة إلى تمكينهم بالحصول على الشهادات المهنية في القطاع المالي.
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