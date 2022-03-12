إنجازات كبرى بمسيرة التحول الوطني في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، أبرز ما حققته مبادراته في قطاع البيئة والمياه والزراعة، في سبيل ضمان استدامة الموارد الحيوية، حيث يعمل البرنامج بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة على تحقيق أهداف رؤية 2030 المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي وحماية البيئة.

واستعرض البرنامج في تقريره السنوي لعام 2021 أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والتي تضمنت إنجازات كبرى على الصعيد الوطني والعالمي.

ففي قطاع الزراعة، أسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التشريعية للقطاع، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة الجديد، الذي يعد نقلة نوعية للقطاع الزراعي ويستهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به. ومن جانب آخر، شهد عام 2021 تدشين فرع المؤسسة العامة للحبوب بميناء ينبع التجاري، ليكون رابع منفذ على البحر الأحمر، مما أسهم في زيادة طاقة المؤسسة التخزينية إلى نحو 3.5 ملايين طن.

ولدعم المهتمين بالثروة الحيوانية وتطبيق إجراءات الأمن والس المة للتصدير، جرى إطلاق 19 خدمة إذن تصدير للثروة الحيوانية، تسمح للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية طلب الموافقة والحصول على إذن التصدير للثروة الحيوانية بعد استكمال متطلبات وشروط الخدمة.

وضمن جهود البرنامج في معالجة سوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها، انخفضت نسبة النخيل المصاب، مما يسهم في خفض الخسائر الاقتصادية ودعم إنتاجية القطاع الزراعي في المملكة.

وفي قطاع المياه الذي يستمر في تحقيق نجاحات كبرى على المستوى المحلي والعالمي، سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقما قياسيا في موسوعة (جينيس) لأقل محطة تحلية استهلاكا للطاقة في العالم، ب 2.27 كيلووات في الساعة/م 3 بالاستعانة بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة.

يذكر أن هذا الإنجاز جاء لاحقا لتحقيق المؤسسة رقما قياسيا آخر لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميا.

علاوة على ذلك شهد عام 2021 تدشين شركة نقل وتقنيات المياه، التي تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه في مختلف مناطق المملكة.

يأتي الإع الن عن هذه الإنجازات من خلال تقرير (تحول وطني للحاضر والمستقبل) الذي يستعرض أبرز ما حققه البرنامج في عام 2021 ، ضمن سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن برنامج التحول الوطني، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط المخصص.

أبرز الإنجازات

