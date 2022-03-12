أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا لترسيخ قيم التعايش المجتمعي

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ويأتي تنظيم البرنامج الذي شارك فيه (234) متدربة من عدد من إدارات الجامعة، استمرارا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقا مما يشكله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوبا ومنهجا في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.
ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركات المهارات اللازمة في الحوار مع المختلف حضاريا وثقافيا.
وتناول البرنامج عددا من المحاور منها: كيف تحاور، وأنت والآخر، وكيف تعرف القيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيف نتعامل مع الانفتاح الحضاري الذي نعيشه، ودور الحوار الحضاري في تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي والتعايش.
واستعرض البرنامج أهم أهداف الحوار وكيف يعزز المشتركات الإنسانية، وهو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حضارة في سبيل تحقيق عملية التكامل مع الثقافات الأخرى، وكيفية ممارسة التسامح في الحياة، ولماذا نتحاور مع المختلفين عنا حضاريا وثقافيا.
يذكر أن برنامج الحوار الحضاري يشكل مسارا مهما من المسارات التدريبية التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مثل، برنامج جسور، سفير، تمكين، تبيان، والحوار الأسري.
محاور البرنامج:
كيف تحاور؟
أنت والآخر.
- كيف تعرف القيم الأساسية للحوار الحضاري؟
- كيف نتعامل مع الانفتاح الحضاري الذي نعيشه؟
- دور الحوار الحضاري في تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي والتعايش.
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