إغلاق 120 موقعا مخالفا في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة جدة 630 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها بدعم ورئاسة محافظة جدة، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت، بمشاركة كافة الجهات الحكومية. وأوضحت الأمانة أنها أغلقت 120 موقعا، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية داعيا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والأخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة وذلك تفاديا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للاشتراطات النظامية.



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