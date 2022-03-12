شكرا لقرائتكم خبر إتمام مرحلة تحديث العناوين لتعداد السعودية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الهيئة العامة للإحصاء بنجاح أعمال مرحلة تحديث العناوين للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، التي انطلقت في 26 يناير الماضي، واختتمت أعمالها 10 مارس الحالي.

ويعد «تحديث العناوين» مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وحصر فيها جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها وربطها بهوية رب الأسرة وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني، وذلك لضمان شمولية التعداد وتغطيته لجميع الوحدات السكنية خلال مرحلة العد الفعلي لاحقا.

وفي ذات السياق نوهت الهيئة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله، معربة عن شكرها وتقديرها لهم ولجميع العاملين في مشروع التعداد، مبينة أنهم لم يدخروا جهدا وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية.

وبينت أنه تطبق أفضل المعايير والممارسات الدولية في «تعداد السعودية 2022م» لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد للوحدات السكنية في المملكة كافة، كما تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل.

وأوضحت الهيئة أن مرحلة العد الفعلي لـتعداد السعودية 2022 ستبدأ في 10 مايو المقبل، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في التعداد من خلال خيار العد الذاتي، الذي يتيح لأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل الكتروني، أو عن طريق زيارة الباحث الميداني للوحدات السكنية في المملكة.

وأكدت أن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة.