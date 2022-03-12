جامعة المؤسس تعزز مفهوم صحة الفم والأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومركز تعزيز الصحة أمس فعاليات اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان؛ المشتملة على مناشط توعوية وتثقيفية لزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية. وتهدف الجامعة من خلال هذه الفعاليات لتعزيز مفهوم صحة الأسنان بين فئات المجتمع، وأهمية دور طبيب الأسنان في التوعية بالعناية بصحة الفم والأسنان، وإنشاء جيل قادر على الاهتمام والمحافظة على أسنانهم.



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