شكرا لقرائتكم خبر ورش تطوعية للقيادات الإدارية بأمانة العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مكتب تنفيذ الرؤية بأمانة العاصمة المقدسة أمس سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى نشر ثقافة التغيير المرتبطة برؤية المملكة 2030 والتوعية ببرامجها المختلفة، والارتقاء بمنظومة العمل البلدي، حيث تستهدف ورش العمل 90 متدربا من القيادات الإدارية بأمانة العاصمة المقدسة. وبدأت السلسلة بورشة «إدارة المخاطر الاستراتيجية» قدمها المدرب من كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أيمن جوهرجي بمعدل 3 ساعات تدريبية، وذلك في المركز الحضري بالعكيشية، بحضور 30 متدربا من قيادات الأمانة.



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