شكرا لقرائتكم خبر 13,360 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على 13,360 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات

1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية في مناطق المملكة 13,360 مخالفا، منهم:







7533 مخالفا لنظام الإقامة



3884 مخالفا لنظام أمن الحدود



1943 مخالفا لنظام العمل



2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 253 شخصا، منهم





38 % يمنيو الجنسية



58 % إثيوبيو الجنسية



4 % جنسيات أخرى



ضبط 172 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة

