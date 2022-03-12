13,360 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود في قبضة الأمن

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وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات
1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية في مناطق المملكة 13,360 مخالفا، منهم:
- 7533 مخالفا لنظام الإقامة
- 3884 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1943 مخالفا لنظام العمل
2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 253 شخصا، منهم
- 38 % يمنيو الجنسية
- 58 % إثيوبيو الجنسية
- 4 % جنسيات أخرى
ضبط 172 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
- ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
- إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 102,210 وافدين مخالفين، منهم
- 90,274 رجلا
- 11,936 امرأة
- إحالة 90,137 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 2739 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 8499 مخالفا
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