أردني ممتطيًا حمارًا يلتزم بقواعد السير يشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - نشر موقع «خبرني» الأردني مقطع فيديو وثق شابًا أردنيًا يمتطي حمارًا وملتزمًا بقواعد السير. وأظهر الفيديو الشاب وهو يقف على إحدى إشارات المرور منتظرا الإشارة الخضراء بإحدى مناطق العاصمة عمان. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول عبر تعليقات إيجابية تمجد التزام المواطن بقواعد السير حتى على ظهر دابة.

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