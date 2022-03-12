بدعم التحالف.. قوات الجيش اليمني تكبد المليشيا خسائر كبيرة في مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بنيران أبطال الجيش، والمقاومة، جنوبي محافظة مأرب.

وخاض الأبطال معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة الجنوبية كبدت المليشيا الإرهابية عشرات القتلى والجرحى.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مركز لقوات الجيش استهدف مواقع وتحركات للمليشيا في مختلف الجبهات، اسفرت عن تدمير آليات عسكرية حوثية ومقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.

في غضون ذلك، قتل وأصيب العشرات من المليشيا في معارك مماثلة شهدتها عدة مواقع في الجبهة الغربية من المحافظة.

بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات مركزة على مواقع المليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين كبدت المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة بينها تدمير مخزن أسلحة وآليات قتالية مختلفة.