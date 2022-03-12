أوكرانيا تمنع تقدم القوات الروسية لـ كييف بهذا الإجراء

محمد بن مسعود - الدمام - فجرت القوات الأوكرانية، مساء اليوم السبت، جسرا رئيسيا شرق كييف، وذلك بهدف منع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية.

وويقع الجسر الذي تم تفجيره على بعد 17 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانيية كييف، وبحسب العربية فإن المدينة تشهد حاليا قتالا هو الأشد منذ 3 أيام.

فيما نشرت العربية مقطع فيديو، أظهر طائرات روسية على مقربة من قلب العاصمة الأوكرانيية، بينما سمع دوي إطلاق نار كثيف للغاية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني، أكد ـ في مؤتمر صحفي ـ أنه من الخطأ الاعتقاد أن ما يجري هو مسألة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يجب القيام بالمزيد لتقويض الاقتصاد الروسي.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني في تصريحاته، قائلا: “لو كان لدينا المزيد من الطائرات لتمكنا من إنقاذ أرواح المزيد من المدنيين”، مشددا على أن بلاده بحاجة للمزيد من الإمدادات العسكرية.

ولفت إلى أن أوكرانيا بحاجة للمساعدة في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة وإجراء محاكمات بشأنها.

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وكشف مسؤول بالرئاسة الفرنسية، في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي جمعه اتصالا بـ الروسي فلاديمبر بوتين، والذي لم يبد مستعدا لإنهاء الحرب خلال الاتصال.

وأوضح أن ماكرون والمستشار الألماني “شولتس” الذي كان معهما في الاتصال أبلغا بوتين ضرورة وقف التدمير الذي تقوم به القوات الروسية في أوكرانيا، كما أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار كشرط لإجراء المفاوضات.