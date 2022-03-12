محمد بن مسعود - الدمام - مذيعة عربية شهيرة تكشف عن سبب زيارتها الى اليمن ..!!

كشفت مذيعة واعلامية عربية مشهورة عن زيارتها الى اليمن في الاشهر او الاسابيع القادمة .

وأعلنت الإعلامية سونيا الزغول المذيعة على قناة الآن الإخبارية عن تزور اليمن من أجل العمل كموفدة قريباً لتغطية أهم الأزمات الإنسانية.

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ونشرت الإعلامية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” كيف يبدو المشهد في اليمن.. موفدتنا إلى هناك الإعلامية سونيا الزغول Sounia ALZeghoul ستكون قريباً في تغطية خاصة لأهم الأزمات الإنسانية.. تابعونا”.

وعلق الصحفي اليمني ماجد الداعري على خبر قدوم الإعلامية الزغول بالقول : تعلن قدومها قريبا إلى اليمن، لنقل معاناة شعبه العربي العزير، بعد 8 سنوات من الحرب والدمار، وعبر تغطية اعلامية ميدانية من أرض الواقع المآساوي لأحد أقدم بلدان العالم حضارة، في مهمة اعلامية لصالح قناة الآن الإخبارية الإماراتية، فأهلا ومرحبا بها على الرحب والسعة وبإذن الله تكون بداية توجه مأمول ومرحب به من كل إعلامي وموفد عربي وأجنبي، يأتي لتلمس معاناتنا وواقع حالنا الذي لا يسر عدو ولا حليف.

ونؤكد مسبقا، دعمنا الاعلامي الكامل لانجاح مهمة كل باحث عن حقيقة الواقع المآساوي للشعب اليمني المنكوب على كل الجوانب.

ونتعهد بمساعدة كل باحث ومهتم بتقصي حقائق الواقع المعيشي لأكبر شعوب الأرض مجاعة على مر التاريخ الإنساني، والاسهام، بكل ما اوتينا من إمكانية ومقدرة، على تنويره بالكثير من الجوانب والمعلومات والأدلة المتاحة.