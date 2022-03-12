فيديو | الفريسة تحولت إلى مفترس.. كمين فاشل للقوات الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة تنفيذ كمين استهدف قافلة للجيش الروسي، حيث أطلقت القوات الأوكرانية قذيفة بإتجاه إحدى الدبابات الروسية. ولكن سرعان ما اتخذت الآليات الروسية وضعية هجومية، وغيرت تشكيلها ونزل الجنود مسرعين، وانتشروا على جانبي الطريق، وبدأت الدبابات الروسية بالرد على النيران الأوكرانية، مما أدى إلى فشل الكمين بعد استهداف الأوكرانيين بقذائف الدبابات.

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