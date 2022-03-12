محمد بن مسعود - الدمام - غليان شعبي غير مسبوق ينذر ثورة عارمة ضد التحالف في اليمن بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي

شهدت المناطق المحررة الوقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية غليان شعبي غير مسبوق احتجاجا على انعدام مادة الغاز المنزلي بشكل كلي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات.

جاء ذلك عقب اختفاء مادة الغاز المنزلي اليوم السبت، بشكل كلي على مواطني محافظة عدن، في ظل مساعي لضخ مادة الغاز اليمني إلى دول أوروبا.

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وكان مواطنون ونخب إعلامية في عدن، أكدوا أن مادة الغاز المنزلي معدومة بشكل كلي في محافظة عدن، على الرغم من أن المحافظات الجنوبية بشكل كامل لا تخضع لأي حصار فضلا عن كون مادة الغاز المنزلي تنتج محليا.

من جهته ناشد الصحافي العدني البارز، فتحي بن لزرق، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كل من يستطيع أن يوفر له أسطوانة غاز منزلي وبأي ثمن في محافظة عدن، في إشارة إلى انعدام كلي للغاز في المحافظة.

وقالت مصادر محلية أن حالة من الغليان الشعبي تزداد بشكل يومي في محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وتشهد المحافظات المحررة أزمة خانقة في الوقود، على الرغم من امتلاء خزانات شركة النفط في عدن بالمواد البترولية، إضافة إلى وجود 4 سفن محملة بالمشتقات النفطية في غاطس الميناء، وهو ما يؤكد أن هذه الأزمات مختلقة وفق مراقبون.

ويتهم مواطنون التحالف السعودي الاماراتي في اليمن بصناعة الازمات للضغط على المواطنين وخلق شعور لديهم بعدم الاستقرار المعيشي في منازلهم لكي يتوجهوا للقتال في الجبهات كطريق اجباري لهم.