اخبار الرياضه السعوديه ضمك يعقّد موقف الحزم

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد ضمك نغمة الانتصارات بعد تفوقه على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن لقاءات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين، وتمكن ضمك من التقدم بالنتيجة عن طريق مهاجمه ايميليو زيلايا من ركلة جزاء (د:30)، وفي الشوط الثاني سيطر الحزم على المباراة، وشن عدة هجمات، وسط تراجع ضمك، إلا أن النتيجة لم تتغير، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الـ11، ويصل للنقطة 39 محتفظاً بالمركز الخامس، فيما تلقى الحزم الخسارة الـ16 وتجمد رصيده عند 14 نقطة، في المركز الـ16 (الأخير).