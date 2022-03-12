محمد بن مسعود - الدمام - صحفي جنوبي يدافع عن الحوثيين ويوجه اتهام خطير لعائلة الرئيس السابق “صالح”

‏اتهم الناشط الصحفي الجنوبي أنيس منصور عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بنكران الجميل والمعروف الذي صنعته لهم دولة عمان. يأتي ذلك بعد تغريدة قام بنشرها الإعلامي الموالي لطارق صالح كامل الخوداني اتهم فيها الحوثيين بأنهم يتلقون الدعم والاهتمام من دولة عمان. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وقال الصحفي أنيس منصور أن “سلطنة عمان تحتضن 87 أسرة من أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من أولاد واحفاد واحفاد الاحفاد واصهار عفاش ووالدة طارق وعمار عفاش وعوائلهم وقيادات المؤتمر الشعبي”. وأضاف “ولكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكتهُ .. وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا، هكذا هو حقدهم ونكران الجميل”. وكان الصحفي الجنوبي أنيس منصور قد تضامن مع الحوثيين في أكثر من منشور بعد انقلابه على التحالف واتهامه له بأنه يسعى بعد سبع سنوات للاحتلال وليس لإعادة الحكومة الشرعية.

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