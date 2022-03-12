اخبار دوليه – السعودية.. إعدام عشرات المدانين في قضايا إرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بعدد ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وقالت الداخلية السعودية في بيان إن «هناك فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (…)، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة».
وأضافت أن هذه الفئات عملت على «استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم»، وغير ذلك من الجرائم.
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