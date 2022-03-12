شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: تنفيذ الأحكام الشرعية دليل على النهج القويم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د.عبداللطيف آل الشيخ، إن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق العناصر الإرهابية وكل من قاموا بعمل إجرامي لتهديد أمن الوطن، تأكيد على النهج القويم والسياسة الراسخة لبلادنا التي اتخذت من الكتاب والسنة دستورًا لها، ويرسخ قوة وهيبة الدولة وحرصها الدائم على أمن الوطن و المجتمع،حفظ الله قيادتنا وأدام الله الأمن على بلادنا.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل بحق 81 شخصًا ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.