شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «الدالوة»: القصاص انتصار لدم الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

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رحب أهالي بلدة «الدالوة» بمحافظة الاحساء، بإحقاق الحق وقتل المجرمين المتسببين في قتل 8 من ابناء البلدة، وذلك عبر تنفيذ أحكام القضاء الشرعي والتي اعلنته وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذها حكم القتل في 81 مدانًا بقضايا إرهابية، منهم منفذي جريمة الدالوة.

وأكدوا أن تنفيذ القصاص في الإرهابيين، هو انتصار لدم الشهداء، وخبر مفرح أثلج صدورهم، لإحقاق الحق ودفع الباطل، وأن إقرار العدالة طيب خواطرهم، كما يبين تكاتف الجميع حكومة وشعبا تحت لواء الوطن.

ففي العاشر من محرم 1434هـ، أطلق 3 إرهابيين ترجلوا من مركباتهم وبحوزتهم أسلحة رشاشة وذخائر حية، مستهدفين مسجد «الدالوة» في الأحساء، وأطلقوا النار عشوائيا باتجاه المتواجدين في مدخل المسجد، وذهب ضحية الحادثة 8 أشخاص وأصيب 9 آخرون.

وحينها أعلنت وزارة الداخلية عن أن التنظيم الإرهابي «داعش» هو المسؤول عن الحادث، وأعلن عن القبض على زعيم الخلية المنفذة "مروان الظفر" ولفت إلى أن منفذي العملية، وعددهم 4 أشخاص، من بينهم 3 سبق إيقافهم على خلفية قضايا انضمامهم للتنظيم، وأطلق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم.