شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ حكم القتل بمعتنقي الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الداخلية أمس، أحكاما بالقتل على عدد من معتنقي الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة، بعد ثبوث تورطهم في استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة.

واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، والترصد لمسؤولين ووافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا. وتضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدرت بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، على النحو الآتي:







إدانة أسامة الراجحي - يمني الجنسية - بارتكاب جرائم، منها قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم «داعش» الإرهابي.



إدانة كل من يزيد أبونيان ونواف العنزي - سعوديي الجنسية - بارتكاب جرائم، منها قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذا لأوامر تنظيم داعش الإرهابي.



إدانة هيثم المختار - سعودي - بارتكاب جرائم، منها الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.



إدانة خليل الزهراني - سعودي - بارتكاب جرائم، منها قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.



إدانة محسن آل مسبح - سعودي - بارتكاب جرائم، منها اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.



إدانة معدي العتيبي - سعودي - بارتكاب جرائم، منها: قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذا لأوامر تنظيم داعش الإرهابي.



إدانة صالح السحيباني - سعودي - بارتكاب جرائم، منها قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.



إدانة كل من حاكم البطيني وحيدر الشوذاني وإبراهيم بحري - يمنيو الجنسية - بارتكاب جرائم، منها قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.



إدانة حسن الفرج - سعودي - بارتكاب جرائم، منها خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب مرات عدة.



إدانة كل من عبدالله القحطاني وطارق المطيري وخالد العنزي ومروان الظفر ورياض حربي وبسام الحميد وفايز الرشيدي وأحمد المطيري - جميعهم سعوديون - بارتكاب جرائم، منها إطلاق النار على مواطنين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.



إدانة كل من صالح العريني وخالد العريني - سعوديان - بارتكاب جرائم عدة، منها: اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.



إدانة فرحان الشمري - سعودي - بارتكاب جرائم عدة، منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.



إدانة كل من عبدالله الأسمري وفؤاد حكمي وعبدالعزيز الأسمري - جميعهم سعوديون - بارتكاب جرائم عدة، منها الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة، خدمة لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص.



إدانة كل من علي آل ليف وحسين آل خليف وجعفر الفرج وحسين العبدرب النبي وماجد القلاف ومحمد آل جوهر وجمال البناوي وحسن الرضوان وحسين الأجامي ومصطفى الخياط وعلي العوامي وأحمد اسويكت ومحمد العافي وعقيل آل عبدالعال ومحمد السماعيل وأحمد آل عبدرب النبي وحسن آل تحيفة وجعفر أبوحسون وزيد آل تحيفة ومحمد آل هزيم ومهدي الزنادي وعلي عفريت ومحمد الشاخوري وأمجد العوامي وأسعد بن شبروحسين الجشي وعبدالله البندر وحسن القلاف وعبدالله الزاهر ومحمود القلاف ومرتضى آل موسى وعقيل آل فرج وحسن آل الشيخ ويوسف آل طريف وعبدالله آل عمار وموسى المبيوق وعبدالله انصيف - جميعهم سعوديون - بارتكاب جرائم عدة، منها الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرطة ومقار أمنية أخرى، والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنيا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.



وإدانة كل من رامي الشمري وفيصل الدعجاني وعقيل العقيل ومازن السلمي وحسام الجهني وسعيد الزهراني وإبراهيم الزهراني ومحمد صهلولي وعبدالله الغنيمي وعبدالله العضيبي وفواز الحربي ومحمد العنزي وعيسى اللقماني - جميعهم سعوديون - وحسين محمد - سوري - بارتكاب جرائم عدة، منها تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم داعش الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنيا واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرطة والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن.

وإدانة كل من ياسين البراهيم - سعودي - وفارس المجنحي وغانم سعيد وأحمد الكبوري - يمنيي الجنسية - بارتكاب جرائم، منها التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها، من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية، نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.

كيف نفذ حكم القتل بمعتنقي الفكر الضال؟