أوكرانيا: روسيا تسعى لتنظيم استفتاء وهمي في خيرسون لإقامة إقليم انفصالي

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ، اليوم السبت، إن روسيا تسعى جاهدة لتنظيم استفتاء وهمي في خيرسون لإقامة إقليم انفصالي.

وأوضح، أنه بالنظر لعدم وجود أي تأييد شعبي في خيرسون ستقوم روسيا بتزييف هذا الاستفتاء.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أنه يجب فرض عقوبات صارمة على روسيا إذا أجرت الاستفتاء المزيف في خيرسون.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن مدينة ماريوبول محاصرة لكنها ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية.

وأوضح أن أوكرانيا تتحاور مع روسيا لكنها ما زالت تتقدم بمطالب غير مقبولة بالنسبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على بلاده البقاء منفتحة على الدبلوماسية، متابعًا: “نحن مستعدون للحوار لكننا لن نستسلم”.

وأكد أنه من الخطأ الاعتقاد أن ما يجري هو مسألة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يجب القيام بالمزيد لتقويض الاقتصاد الروسي.

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وتابع وزير الخارجية الأوكراني في تصريحاته، قائلا: ” لو كان لدينا المزيد من الطائرات لتمكنا من إنقاذ أرواح المزيد من المدنيين”، مشددا على أن بلاده بحاجة للمزيد من الإمدادات العسكرية.