أوكرانيا: «مستعدون للحوار مع روسيا»

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم السبت، إن مدينة ماريوبول محاصرة لكنها ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية.

وأوضح في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن أوكرانيا تتحاور مع روسيا لكنها ما زالت تتقدم بمطالب غير مقبولة بالنسبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على بلاده البقاء منفتحة على الدبلوماسية، متابعًا: “نحن مستعدون للحوار لكننا لن نستسلم”.

وأكد أنه من الخطأ الاعتقاد أن ما يجري هو مسألة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يجب القيام بالمزيد لتقويض الاقتصاد الروسي.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني في تصريحاته، قائلا: ” لو كان لدينا المزيد من الطائرات لتمكنا من إنقاذ أرواح المزيد من المدنيين”، مشددا على أن بلاده بحاجة للمزيد من الإمدادات العسكرية.

ولفت إلى أن أوكرانيا بحاجة للمساعدة في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة وإجراء محاكمات بشأنها.

وكشف مسؤول بالرئاسة الفرنسية، في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي جمه اتصال بـ الروسي فلاديمبر بوتين، والذي لم يبد مستعدا لإنهاء الحرب خلال الاتصال.

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وأوضح أن ماكرون والمستشار الألماني “شولتس” الذي كان معهما في الاتصال أبلغا بوتين ضرورة وقف التدمير الذي تقوم به القوات الروسية في أوكرانيا، كما أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار كشرط لإجراء المفاوضات.