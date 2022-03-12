اخبار الخليج – «الأعلى للصحة» ينظم ورشة حوارية بشأن التطبيق التجريبي لبرنامج التسيير الذاتي لـ«مراكز الرعاية الصحية» بمشاركة 200 فرداً

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية كريمة من رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة نظم المجلس بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تعريفية عن مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية صباح اليوم (السبت) بمشاركة 200 فرداً من مدراء ورؤساء وإداري من جميع أقسام المراكز من مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي مستهل الورشة نقل الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة سعادة السيد إبراهيم علي النواخذة وسعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية تحيات معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس أعضاء مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية لكافة المشاركين في الورشة، وتقديرهم إلى فريق العمل القائم على التسيير الذاتي، وما بذلوه من جهود كبيرة ومستمرة وصولاً لبلوغ مرحلة التنفيذ.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة “إن هذه الورشة تهدف إلى الوقوف على مستجدات البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية وتطورات برنامج التسيير الذاتي، حيث أن النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني يتطلب أن تتمتع إدارات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالصلاحيات المناسبة التي تخولهم لاتخاذ قرارات تتسم بالمرونة الكاملة لإدارة المؤسسات الصحية لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة لمتلقي الخدمات بكل مرونة وسهولة وسرعة”.

وأشارالنواخذة إلى مستجدات تطبيق نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية، من خلال صدور المراسيم والقرارات المنظمة لهذا المشروع، كاشفاً عن الية التطبيق التدريجي في مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي سيطبق في المرحلة الأولى بصورة تجريبية في محافظة المحرق ثم يعمم تباعاً على جميع محافظات المملكة.

من جانبها ألقت سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية كلمة أعربت فيها عن عميق الشكر لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على تفضله برعاية هذه الورشة وإلى دعمه المستمر للقطاع الصحي.

وأكدت د.السيد أن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقاً مع برنامج عمل الحكومة الموقرة وتجسيد الاهداف المنبثقة من الرؤية الوطنية 2030 م وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية والاستدامة كان المرتكز الأساسي لإطلاق برنامج (صحتي) – البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية بمملكة البحرين”.

وأضافت :” لا شك أنّ الصحة الأولية هي البوابة للخدمات الصحية تقدم خدمات المعالجة للمواطنين للأمراض العارضة والوقاية بالتوعية لإتباع نموذج الحياة الصحية، والتطعيم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، من خلال المراكز الصحية وعلاج الحالات العاجلة والاصابات البسيطة وفق مفهوم الرعاية الأولية وطب العائلة”.

من جانبها قدمت رئيسة مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الدكتورة ريم الصفار عرضا تفصيليا عن برنامج الضمان الصحي ومشروع التسيير الذاتي وخطة تنفيذ المشروع وتهيئة جميع العاملين للانخراط في المشروع وسبل تذليل أية عقبات قد تعترض سير التنفيذ.

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من المشاركين حيث تم توضيح معالم المشروع وأسس البدء في التطبيق التجريبي لبرنامج التسيير الذاتي والرد على كافة الاستفسارات الواردة من الاداريين وتهيئة المراكز للمضي قدما في برنامج التنفيذ حسب الإطار الزمني والوقوف على مستوى التقدم الذي بلغه كافة مسارات المشروع الهادف إلى تعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية في ظل التطوير الشامل الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية.