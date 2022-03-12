اخبار الخليج – بالصور.. الإدارة العامة للمرور تقيم فعالية ترفيهية لأبناء شهداء الواجب بمناسبة أسبوع المرور

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمساندة أسر شهداء الواجب واحتضانهم وتقديم الرعاية والاهتمام لهم ، أقامت الإدارة العامة للمرور تحت رعاية العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور فعالية ترفيهية توعوية لأبناء شهداء الواجب وعدد من المتفوقين الأيتام والأهالي بمناسبة الاحتفال بأسبوع المرور 2022 ، وذلك بحضور الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب وعدد من المسؤولين.

وتأتي الفعالية ، إيماناً من الإدارة العامة للمرور بأهمية غرس الثقافة المرورية ورفع الوعي بضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لدى مستخدمي ومرتادي الطريق ، حيث تم خلال الاحتفال تكريم عدد من السواق المثاليين من منتسبي قوات الأمن العام ، والطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء والأيتام ، والطالبة فاطمة سلمان حسن لتقديمها بحث علمي حول الحوادث المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الجوية.

الجدير بالذكر أنه تم إقامة هذه الفعالية بالتعاون مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ، إدارة شؤون الأفراد بالموارد البشرية بوزارة الداخلية ، ومديرية شؤون الضباط والأفراد بقوه دفاع البحرين ، كما شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبرنامج «معاً» بأركان توعوية ، بالإضافة إلى الجهات الداعمة المتمثلة في شركة ألبا وغاز البحرين وشركة البحرين الوطنية للتأمين وجمعية السيارات .