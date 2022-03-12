الخارجية الأمريكية: ندعم المسار الدبلوماسي وجهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تدعم المسار الدبلوماسي وجهود أوكرانيا للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وأكد في تصريحات صحفية، أن أمريكا دعت روسيا منذ البداية لإنهاء هذا النزاع، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تمكين الأوكرانيين ليكونوا في أقوى موقع تفاوضي ممكن.

وشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أي خطوات دبلوماسية تعتقد أوكرانيا أنها ستكون مفيدة، مشيرا إلى أنه لن يتم الضغط على أوكرانيا أو على أي دولة لقبول أو رفض الانضمام للناتو.