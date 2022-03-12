اخبار الخليج – في ضوء ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.. التربية: لا وجود لروضة بمسمى «الروضة الكندية» بالبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - في ضوء ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود إعلان توظيف منسوب لروضة أطفال في البحرين تضمن اشتراطات بها تمييز إثني وعرقي وذات طابع عنصري، أوضحت إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم أنه من خلال المتابعة، لم يتبين صحة إصدار أي روضة من رياض الأطفال في مملكة البحرين لأي إعلان من هذا النوع، سواء داخل البحرين أو خارجها، ويجري حالياً متابعة الموضوع للمزيد من التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت ذلك، علماً بأنه لا وجود لمؤسسة تعليمية تحت مسمى «الروضة الكندية» بمملكة البحرين.

وأكدت إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة لا تقبل أساساً بأي محتوى إعلاني أو تعليمي يتضمن أي تمييز عرقي أو إثني أو عنصري، وأنها تنتهج سياسة تعليمية ورقابية تتخذ من دستور مملكة البحرين مرتكزاً أصيلاً في تطبيق سياسة العدل والمساواة واحترام الجميع.