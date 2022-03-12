عسير: تدريب 3400 باحث مرشح للمشاركة في تعداد 2022

وبدأ اليوم الأول للتدريب بنبذة تعريفية عن التعداد العام للسكان والمساكن وشرح طريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وأسلوب السير أثناء عملية عد السكان تبع ذلك تدريب ميداني على كيفية الوصول للوحدات العقارية وفي اليوم الثاني تم توضيح تعليمات استيفاء استمارة الأسر وشرح أدلة التصانيف والتدريب على استخدام الجهاز اللوحي لاستيفاء استمارة الأسر وتوضيح مبادئ التعامل مع المدلي بالبيانات.
أما اليوم الثالث فبدأ بالتدريب التفاعلي على استيفاء استمارات التعداد والتطبيق العملي على استيفاء الجنسيات والمستويات والتخصصات التعليمية والمهن والأنشطة الاقتصادية والتدريب على اكتشاف الأخطاء في استمارة التعداد و تعليمات استيفاء استمارة المساكن العامة والاستمارات الأخرى وكيفية استخدامها وجودة البيانات.
وفي اليوم الرابع تم شرح نظام جمع البيانات وإجراءات العد الذاتي والتوعية الإعلامية وقواعد السلوك المهني وإرشادات الأمن والسلامة والأمن السيبراني وأعمال باحث الشمولية، وختمت الجلسة بمناقشة عامة.
يذكر أن مدة تدريب الباحثين تستمر ستة أيام، منها أربعة أيام متواصلة ابتداء من الأحد الثالث من شعبان وحتى الأربعاء السادس من الشهر نفسه وتتوقف عملية التدريب ثم تستأنف في السابع والثامن من شهر شوال وليومين متتاليين لتدريب الباحثين الميدانيين وتعيينهم قبل ليلة الإسناد الزمني وهي عملية البدء في عد السكان وتعبئة الاستمارات بأسلوب العد الذاتي وهو أن يقوم رئيس الاسرة بتعبئة استمارة السكان عن طريق الدخول من خدمة نفاذ أو أسلوب مقابلة رئيس الأسرة وهو أن يقوم الباحث الميداني بزيارة الأسرة في مقرها خلال الفترة المسائية واستيفاء بياناتها على الجهاز اللوحي.
تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد قاعات التدريب في منطقة عسير 21 قاعة مقسمة على مناطق نواب الاشراف بينما بلغ عدد المرشحين لتدريب الباحثين في الأيام الأربعة الماضية أكثر من 3400 باحث واختلف عدد قاعات التدريب في المحافظات حسب عدد الباحثين المطلوب. ويشرف على تدريب الباحثين المشرف العام والمشرف التنفيذي والنواب ومساعدي المشرف ويقوم بالتدريب المباشر للباحثين في القاعات حضوريا المفتشون والمراقبون عن طريق ورش العمل والمحاضرات الالكترونية والتدريب الميداني.
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