شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته كمية من الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن مركبة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وسلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.