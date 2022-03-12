روسيا: التحويلات المالية ستدفع الروبل مؤقتا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف البنك المركزي الروسي أن الروس الذين يتلقون تحويلات مالية من بنوك خارجية سيُسمح لهم بسحب مقابلها بالروبل فقط، في أحدث خطوة تستهدف مواجهة العقوبات الغربية.

وقال البنك: «إن هذا الإجراء الجديد المؤقت سيبدأ تنفيذه اليوم (السبت)». ولم يعط البنك موعدا لانتهاء العمل به.

وكان البنك قد أوضح الثلاثاء الماضي أن البنوك لا يمكنها بيع العملة الصعبة للمواطنين الروس حتى 9 من سبتمبر القادم.

وسيكون الحد الأقصى للسحوبات النقدية من الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في المصارف الروسية 10 آلاف دولار، وذلك حتى التاسع من سبتمبر الماضي، على ألا يسمح بسحب المبالغ المتبقية إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.

وأضاف المركزي الروسي: «بغض النظر عن العملة الأجنبية المفتوح بها الحساب، لن يسمح بالسحوبات منها إلا بالدولار على أن تحصر هذه العمليات». وأشار إلى أن أي عملية من هذا النوع سيستغرق تنفيذها أياما عدة.