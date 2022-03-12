أمريكا: روسيا تحاول استخدام «المشفرة» لتفادي العقوبات

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من محاولات روسية لاستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية توجيهات جديدة أمس، توضح أن المواطنين الأمريكيين وشركات الأصول الرقمية مطالبون بالامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، حتى عند تسهيل المعاملات في العملات المشفرة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: «الأشخاص في الولايات المتحدة وكذلك الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة يجب أن يكونوا يقظين ضد محاولات التحايل على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ويجب أن يتخذوا خطوات قائمة على المخاطر لضمان عدم مشاركتهم في معاملات محظورة».

ويأتي التحذير في الوقت الذي يستجيب فيه الكثيرون في صناعة العملات الرقمية لمخاوف بعض المشرعين من إمكانية استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.