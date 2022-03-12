"العنف الأسري": ضـرب الطفل يُعاقب عليه نظاميًا بعد الدراسة والتحقق

محمد بن مسعود - الدمام - 08-09-1443 07:02

صدى تبوك – متابعة

حذّرت مديرة إدارة الحماية من العنف الأسري، الدكتورة مرام الحربي، من عواقب العنف ضد الأطفال.

وأوضحت، خلال حديثها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن ضـرب الطفل يدخل ضمن الإيذاء الذي يُعاقب عليه نظاميًا بعد الدراسة والتحقق.

وأضافت أن هناك حالة رفض للعنف الأسري، وهو ما يظهر من خلال تداول بعض وقائع العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضها من قبل الأشخاص المشاركين لها.

وأشارت إلى أن الضـرب له أضرار واسعة على الأطفال، خاصة وأنه يحمل إهانة للطفل وأضرارًا نفسية واسعة.