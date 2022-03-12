قطر تدين بشدة الاعتداء على مصفاة الرياض لتكرير البترول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له مصفاة الرياض لتكرير البترول في عمل إرهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.
وعدت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية مهما كانت الدوافع والأسباب .
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