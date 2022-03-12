أهالي الدالوة بالأحساء: اليوم يوم بهجتنا.. ولن نزيل آثار الهجوم الإرهابي لهذه الأسباب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال أحد مواطني قرية الدالوة بمدينة الأحساء، واحد شهود العيان على “حادثة الدالوة”، إن المنطقة والمملكة بأكملها سعيدة بالقصاص من المجرمين الذين ارتكبوا أحداثا إرهابية أدت إلى استشهد عدد من الأبرياء.

وأضاف في تصريحات لـ الإخبارية، قائلًا : “اليوم يوم بهجتنا وكان الجميع على ثقه بأن العدالة ستأخذ مجراها”.

وأوضح أن جرائم داعش ما زادت المواطنين والحكومة إلا تلاحما، ولم يحقق داعش أي شيء وحصلت النتيجة العكسية، فقد كانوا يريدون تفريق المجتمع، وحدث العكس، لأن المواطن السعودي يدرك أن الأمن هو الخط الأحمر الذي لا يمكن المساس بها.

وعن آثار الحادث الإرهابي، التي لم تتم إزالتها حتى اليوم، قال المواطن، إنهم لن يقبلوا على هذا الإجراء، حتى إذا ما مررنا من هنا تبرأنا من كل ما يهز أمن الوطن، ومن كل ما يفرق الوطن، وترحمنا على الشهداء.

كانت وزارة الداخلية أعلنت ودانة كل من عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني وطارق بن مساعد بن زيد المطيري وخالد بن زويد ابن قحطان العنزي ومروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر ورياض بن أحمد بن علي حربي وبسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم، ونفذ بحقهم، حكم القتل.