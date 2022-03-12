روسيا تقصف مخازن الأغذية في بروفاري شرق كييف

محمد بن مسعود - الدمام - شنت الطائرات الروسية، عدة غارات، قصفت فيها مخازن الأغذية الرئيسية في بروفاري.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن غارات روسية قرب العاصمة كييف، قامت بضرب مخازن الأعذية الرئيسية التي تعتمد عليها العاصمة، والمخزنة في منطقة بروفاري؛ شرق كييف.

وبحسب محللين؛ يبدو أن القوات الروسية تحرز تقدما من الشمال الشرقي في قتالها البطيء تجاه العاصمة كييف.

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بينما قصفت الدبابات والمدفعية الأماكن المحاصرة بالفعل بقصف كثيف لدرجة أن سكان إحدى المدن لم يتمكنوا من دفن الأعداد المتزايدة من الضحايا.