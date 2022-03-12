شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستعرض أوجه العلاقات مع وزيرة خارجية تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية تشيلي أنطونيا أوريهولا، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية للعاصمة التشيلية سانتياغو.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات السعودية التشيلية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من الجوانب، أبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرقا إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي مشعل العتيبي.