محمد بن مسعود - الدمام - اليزيدي يكشف عن تدخل دولي لانتشال عدن من وضعها الحالي

قال هاني اليزيدي من تأمل في ملف نهب الاراضي في عدن يجده ليس عمل فردي فيدي واضاف لكن له بعد دولي فهو مخطط استعماري لتدخل دولي بعد سقوط عدن في اقتتال داخلي تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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